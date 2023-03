Business news: omanita Abraj raggiunge accordo per estrarre petrolio nel sud del Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abraj Energy Services, parte del gruppo energetico omanita OQ Group, ha firmato un accordo di “partenariato strategico”, della durata di cinque anni, con la kuwaitiana Gulf Oil Company e la Saudi Arabian Chevron per attività di perforazione ed estrazione di petrolio nel giacimento di Wafra, situato nel sud del Kuwait. Lo ha annunciato la stessa compagnia in un comunicato, a pochi giorni dal suo ingresso in Borsa. In particolare, la società omanita si è impegnata a costruire tre piattaforme di perforazione e a fornire altri servizi correlati per il progetto di Wafra. “La collaborazione fornisce un'opportunità per ampliare il portafoglio di servizi, scambiare esperienze e adottare le migliori pratiche nel campo della perforazione, della sostenibilità e della tecnologia del settore”, si legge nel comunicato. Commentando l’intesa, l’amministratore delegato di Abraj, Saif al Hamhami, ha affermato: “Abraj Energy Services è pronta per questa opportunità in quanto possiede le flotte di perforazione più moderne e avanzate nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Con 25 impianti di perforazione e 5 impianti di manutenzione dei pozzi che operano con le tecnologie più recenti, offre un vantaggio competitivo ai suoi clienti in particolare in Arabia Saudita, Kuwait e Algeria”. Il mese scorso, la compagnia omanita aveva annunciato l’intenzione di procedere con un’offerta pubblica iniziale (Ipo) e di quotare sulla Borsa di Mascate circa il 49 per cento delle proprie azioni nel marzo 2023. A tal proposito, Al Hamhami ha dichiarato che la decisione si inserisce nel piano di uscita annunciato dall'Oman Investment Authority per facilitare le opportunità di investimento per gli investitori locali e stranieri ed è in linea con gli obiettivi della Oman Vision 2040. L’obiettivo è rafforzare la partecipazione del settore privato in vari settori economici a livello nazionale. (Res)