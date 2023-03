Business news: Algeria, Sonelgaz lancia gara per costruzione di 15 centrali solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica algerina Sonelgaz ha lanciato una gara nazionale e internazionale per valutare la realizzazione di 15 centrali solari fotovoltaiche con una capacità totale di 2.000 megawatt. Nel lancio dell’offerta diramato da Sonelgaz si legge che le 15 centrali sorgeranno in undici dipartimenti. L’annuncio precisa che le offerte dovranno essere inviate entro e non oltre il 29 maggio alle 10:00 ora locale alla compagnia Electricity and Gas Engineering (Ceeg). Il 30 gennaio, il consulente dell’amministratore delegato di Sonelgaz, Yacine Réuane, aveva rivelato che il gruppo stava avviando un piano raggiungere 15.000 megawatt in energie rinnovabili, sottolineando l’intenzione di lanciare una gara entro il primo semestre del 2023 per dare il via alla prima fase del programma per la realizzazione di centrali per un totale di 2.000 megawatt di energia generata. (Ala)