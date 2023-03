Business news: “Taiwan News”, Tsmc pronta a costruire seconda fabbrica di microchip in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) sta pianificando l’apertura di un secondo stabilimento in Giappone, deputato alla produzione di microchip con processo a cinque e dieci nanometri. Lo scrive il quotidiano “Taiwan News” rilanciando un’indiscrezione sin qui condivisa dalla stampa giapponese, secondo cui la fabbrica sarà realizzata con un investimento di circa 7,4 miliardi di dollari. Tsmc sta costruendo il suo primo stabilimento in Giappone nella prefettura meridionale di Kumamoto, che dovrebbe essere pronto per la produzione commerciale entro dicembre 2024. La fabbrica avrà due linee di produzione, deputate rispettivamente alla produzione di microchip a 12 e 16 nanometri e a 22 e 28 nanometri. (Cip)