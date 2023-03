Business news: Qualcomm punta a rifornire di chip i costruttori di auto giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di semiconduttori Qualcomm intende far leva sui suoi rapporti d'affari consolidati con Sony e Honda per diventare fornitore di chip di tutti i costruttori di automobili giapponesi, espandendosi oltre il suo comparto tradizionale dei semiconduttori per gli apparecchi di telefonia mobile. Lo ha dichiarato a "Nikkei" il direttore finanziario di Qualcomm, Akash Palkhiwala. L'azienda ha già stretto un accordo per fornire una gamma di soluzioni di connettività, incluso il sistema di assistenza di guida, il pannello della strumentazione digitala e il sistema di intrattenimento informatico per il veicolo che Sony e Honda stanno sviluppando congiuntamente, e che verrà commercializzato nel 2026. L'ufficio di Qualcomm a Tokyo sorge a fianco del quartier generale di Honda, ma l'azienda statunitense ha anche un ufficio a Nagoya, vicino alla sede di Toyota. (Git)