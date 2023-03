Business news: Indonesia, Pln ottiene finanziamenti dal Giappone per progetti di energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio di banche giapponesi fornirà un finanziamento da 200 milioni di dollari alla compagnia energetica di Stato dell'Indonesia Perusahaan Listrik Negara (Pln) per la realizzazione di progetti tesi ad accelerare la transizione di quel Paese del Sud-est asiatico dal carbone alle fonti di energia rinnovabili. L'assicuratore di Stato giapponese Nippon Export and Investment Insurance (Nexi) ha firmato un memorandum d'intesa con Pln nell'ambito dell'iniziativa Asia Zero Emission Community, lanciata dal primo ministro giapponese Fumio Kishida. Pln si è impegnata a non realizzare nuove centrali termoelettriche a carbone e di sostituire le centrali esistenti con impianti fotovoltaici e geotermici a partire dal 2025. (Fim)