Business news: Algeria, governo recupera il progetto del complesso siderurgico con l'italiana Danieli

- Il governo dell’Algeria ha “recuperato integralmente” il complesso siderurgico situato ad Annaba, nell'est del Paese, un progetto mai finito frutto della partnership tra il gruppo industriale Etrhb di Ali Haddad, l’uomo più ricco del Paese arrestato nel marzo 2019 mentre cercava di fuggire all’estero, e l'italiana Danieli. Lo riferisce il quotidiano algerino “El Watan”, spiegando che tutti gli “ostacoli legali, amministrativi e finanziari” al passaggio del complesso siderurgico al demanio pubblico “sono stati rimossi”. Tra i beni “recuperati” dallo Stato figurano anche "parte delle apparecchiature fornite e installate dal gruppo italiano Danieli (…) il cui valore è stimato in 80 milioni di dollari", aggiunge il giornale. Secondo “El Watan”, il progetto può essere rilanciato nella partnership con l’Italia, approfittando della "luna di miele tra Algeri e Roma", tanto più che nel prossimo futuro il marchio Fiat produrrà veicoli in Algeria. Nell'aprile 2021, l'ex ministro dell'Industria, Mohamed Bacha, aveva dichiarato, durante una visita presso la zona industriale di Annaba, che “spetta allo Stato trovare la formula migliore il rilancio” del progetto del complesso siderurgico, i cui lavori di costruzione realizzati finora sono costati 27 miliardi di dinari algerini (circa 20 milioni di euro al cambio attuale). “El Watan” aggiunge che l'avanzamento dei lavori è stimato all'85 per cento, spiegando che il contratto con la parte italiana prevede la fornitura e l'installazione delle attrezzature per la produzione di acciaio. Il sito di questo progetto, frutto di un accordo firmato nel 2017, si estende per 134,33 ettari circa. In termini di occupazione, il complesso prometteva all’epoca della firma dell’accordo la creazione di 600 posti di lavoro diretti e 2.000 indiretti. (Ala)