Business news: Elon Musk torna ad essere l'uomo più ricco del mondo

- Elon Musk si è riappropriato del titolo di persona più ricca del mondo, secondo una classifica curata da "Bloomberg" e rilanciata dai media statunitensi. L'amministratore delegato di Tesla ha spodestato Bernard Arnault, amministratore delegato del gigante francese del lusso Lvmh, che sedeva al primo posto in classifica dallo scorso dicembre. Il patrimonio netto di Musk ammonta 187,1 miliardi di dollari, superando di poco la fortuna di Arnault, quantificata in 185,3 miliardi di dollari. Il valore del patrimonio di Musk era calato lo scorso anno sia per effetto della flessione del titolo di Tesla in Borsa, sia a seguito dell'acquisizione da parte del miliardario del social media Twitter. (Was)