Business news: Usa, Glencore condannata a pagamento di 700 milioni di dollari per corruzione

- La corte federale distrettuale di Manhattan, negli Stati Uniti, a condannato il colosso minerario e di scambio merci Glencore al pagamento di una sanzione di 700 milioni di dollari, dopo che la compagnia anglo-svizzera si è riconosciuta colpevole di aver corrotto per anni funzionari in diversi Paesi. Nello specifico, Glencore è stata condannata al pagamento di una sanzione di 428,5 milioni di dollari, cui si sommano 272 milioni di dollari di sequestri. Il colosso minerario è accusato di aver pagato oltre 100 milioni di dollari in tangenti a funzionari di Paesi quali Nigeria, Brasile, Venezuela e Repubblica Democratica del Congo nell'arco di un decennio, per ottenere contratti o evitare verifiche contabili. La sanzione è inferiore del 15 per cento alle linee guida statunitensi, in considerazione della cooperazione della compagnia con le indagini, anche attraverso la fornitura di documenti e l'investimento di "risorse significative" in misure etiche e di conformità. Lo scorso anno Glencore era già stata condannata al pagamento di 485 milioni di dollari da una corte federale del Connecticut in relazione a un caso di manipolazione del mercato. (Was)