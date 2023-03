Business news: semiconduttori, presidente Tsmc a colloquio con premier India Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Young Liu, presidente del colosso taiwanese dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), è stato ricevuto a inizio settimana dal primo ministro dell’India, Narendra Modi, in quello che segna il secondo incontro tra i due interlocutori da giugno 2022. È quanto si apprende da un tweet del premier di Nuova Delhi, in cui si precisa che i colloqui puntano a migliorare l’ecosistema tecnologico dell’India. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Taiwan News”, Foxconn prevede di aumentare la sua forza lavoro in India di 53 mila dipendenti nei prossimi due anni, soprattutto per alleviare le ripercussioni esercitate dalla strategia cinese “zero Covid” sulla sua linea di produzione. (Cip)