Business news: Tajani presiede business forum in India, punto su progetti strategici in corso e su quelli futuri

- Nell’ambito della missione a Nuova Delhi per la ministeriale Esteri del G20, il vce presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha presieduto insieme al ministro del Commercio e dell’Industria indiano Piyush Goyal, un business forum con le principali aziende italiane presenti nel Paese. Lo rende noto la Farnesina, secondo cui il forum ha consentito di fare il punto sui progetti strategici in corso in India e su quelli futuri, in particolare nei settori della transizione energetica, della connettività e mobilità sostenibile e della difesa. Tajani ha sottolineato come la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia una chiara conferma della volontà del governo italiano di rafforzare la cooperazione bilaterale con l'India, rilanciando in particolare il partenariato strategico - a 360 gradi - nel settore privato. (Com)