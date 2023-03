Business news: la maggior parte delle imprese Usa esita a investire in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non figura più tra le principali destinazioni di investimento per la maggior parte delle imprese degli Stati Uniti. E' quanto emerge, per la prima volta in 25 anni, da un sondaggio della Camera di commercio statunitense in Cina (AmCham). Solo il 45 per cento delle 319 imprese partecipanti al sondaggio ha confermato la permanenza del Paese asiatico tra le prime destinazioni d'investimento. Si tratta di una significativa svolta rispetto allo scorso anno, quando la Cina figurava ancora come destinazione primaria degli investimenti per il 60 per cento delle aziende Usa consultate. Secondo il presidente della Camera di commercio, Michael Hart, la situazione senza precedenti fotografata dal sondaggio riflette il progressivo deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, e un quadro di crescente incertezza politica per le aziende Usa che operano in quel Paese asiatico. "C'è molto lavoro da fare" per ripristinare la fiducia imprenditoriale in Cina, ha dichiarato Hart, secondo cui "la maggior parte dei nostri membri riferiscono che stanno rivedendo i loro piano di investimento in Cina, decidendo di non effettuare nuovi investimenti o persino di ridurre gli investimenti complessivi". (Was)