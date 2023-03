Business news: Usa, Corea del Sud e Giappone avviano dialogo sulla sicurezza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone hanno tenuto alle Hawaii la prima riunione del dialogo sulla sicurezza economica, iniziativa volta a rafforzare le catene di fornitura e lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio del presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol. “Questo dialogo è significativo perché espande a livello trilaterale la cooperazione già in corso con gli Stati Uniti per la sicurezza economica”, spiega la presidenza di Seul, secondo cui i tre Paesi “potenzieranno la resistenza delle principali catene di fornitura e le proprie capacità di risposta alle crisi, giocando un ruolo nella promozione e nella protezione delle tecnologie chiave emergenti”. I delegati alla riunione hanno discusso in particolare di tecnologie quantiche, biologiche e spaziali, oltre che delle misure atte a stabilizzare le catene di fornitura per i semiconduttori, le batterie e i minerali rari. Il dialogo è stato stabilito da Yoon con l’omologo statunitense Joe Biden e con il premier giapponese Fumio Kishida in occasione di un vertice lo scorso novembre. Gli Stati Uniti accusano da tempo Cina e Russia di strumentalizzare le catene di fornitura per danneggiare l’economia globale e alimentare le tensioni geopolitiche. (Git)