Grecia: multa di 10 mila euro a ex viceministro Papangelopoulos per inadempienza al dovere

- L’ex ministro della Giustizia greco Dimitris Papangelopoulos è stato riconosciuto responsabile di due capi d'imputazione per inadempienza al dovere. Lo ha reso noto il quotidiano “I Kathimerini”. Papangelopoulos, che ha fatto parte del governo guidato dal partito Syriza tra il 2015 e il 2019, ha evitato il carcere ma è stato condannato al pagamento di una multa di diecimila euro. La pena è stata inflitta da un collegio composto da tredici giudici della Corte suprema e del Consiglio di Stato. L’ex viceministro è colpevole di avere fatto pressioni su due magistrati: su di uno allo scopo di procedere penalmente contro un banchiere; sull’altro per ottenere un rapporto per il Parlamento che raccomandasse di agire penalmente contro deputati che erano stati ministri in precedenti governi. (Gra)