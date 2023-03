Business news: gli Usa intendono stanziare altri 25 milioni di dollari per l'Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono stanziare altri 25 milioni di dollari per sostenere le economie e la connettività regionale in Asia centrale. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in occasione della visita ad Astana, in Kazakhstan, del segretario di Stato Antony Blinken, che ha partecipato a una riunione ministeriale del formato C5+1 con i colleghi dei cinque Paesi della regione. L’amministrazione del presidente Joe Biden ha lanciato nel settembre del 2022 la cosiddetta Iniziativa per la resilienza economica in Asia centrale (Ericen), stanziando 25 milioni di dollari per contribuire alla diversificazione delle rotte commerciali, a espandere gli investimenti nella regione e ad aumentare le opportunità d’impiego nella regione dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Lavorando a stretto contatto con il Congresso – si legge nel comunicato - gli Stati Uniti intendono aggiungere altri 20 milioni di dollari nell’anno fiscale 2023 per espandere i programmi dell’Ericen e fornire altri 5 milioni di dollari a sostegno della connettività regionale attraverso programmi economici ed energetici, per un totale di 50 milioni di dollari di programmi regionali”. (Res)