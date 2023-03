Business news: la moda italiana si presenta ad Almaty, 58 espositori con oltre 90 brand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiera della moda italiana è arrivata ad Almaty, in Kazakhstan, con Moda Italiana@Almaty, l'evento organizzato da Assocalzaturifici fino venerdì 3 marzo. L'appuntamento è stato organizzato in partnership con Ente Moda Italia (Emi) e con il patrocinio dell'ambasciata d'Italia in Kazakistan, il supporto operativo di Ice Agenzia, in collaborazione con Associazione Italiana Pellicceria (Aip) e Assopellettieri. In mostra, al centro fieristico Dom Priemov, il meglio del made in Italy rappresentato dall'offerta merceologica di 58 espositori con oltre 90 brand. Per Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici: "Ancora una volta Almaty si traduce in una opportunità unica e irripetibile per conoscere al meglio il mercato kazako e stringere nuovi accordi commerciali ampliando la propria rete di contatti e diversificando i paesi commerciali di riferimento. Il Kazakistan è sempre più un Paese attraversato da un interessante fermento economico e di innovazione, un trampolino di lancio per chi vuole penetrare i mercati di quest'area ed aumentare di conseguenza la visibilità. Eventi di questo tipo, organizzati in sinergia con le più importanti istituzioni di categoria del comparto sono l'occasione per cavalcare la ripresa economica dopo le difficoltà della congiuntura pandemica. E superare gli ostacoli delle problematiche industriali interne causate dal costo delle materie prime dalle difficoltà dovute al reperimento oltre ai rincari energetici imputabili allo scenario conflittuale ancora in corso. Non da ultimo gli appuntamenti fieristici si confermano, dopo il successo del Micam, una leva strategica per promuovere il Made in Italy nel mondo e lo sviluppo economico del Bel Paese, specie per il nostro sistema di Pmi". (Com)