Business news: la casa farmaceutica Eli Lilly taglia del 70 per cento il prezzo dell'insulina

- La casa farmaceutica statunitense Eli Lilly ha deciso di tagliare del 70 per cento i prezzi dei suoi principali prodotti a base d'insulina, Humalog e Humulin, a partire dal quarto trimestre dell'anno. Lo ha reso noto la stessa azienda, spiegando di voler così venire incontro alla necessità dei cittadini di ridurre i costi legati alla cura del diabete. La compagnia ha anche fatto sapere che a partire dal primo maggio prossimo ridurrà da 82 a 25 dollari a fiala il prezzo di listino dell'insulina venduta senza marchio. "I tagli aggressivi dei prezzi che annunciamo dovrebbero fare davvero la differenza per i pazienti statunitensi con diabete", ha dichiarato l'amministratore delegato David Ricks. I prezzi dell'insulina negli Usa erano in crescita sin dall'inizio dello scorso decennio. L'Humalog era arrivato a un prezzo di listino di 530 dollari per una confezione da cinque penne per iniezione e di 274 dollari per fiala. (Was)