Business news: banca China Renaissance su scomparsa fondatore, “sta collaborando ad un’inchiesta”

- Il fondatore e amministratore delegato della banca d’investimento China Renaissance Bao Fan, la cui scomparsa è stata denunciata 10 giorni fa, “sta collaborando ad un’inchiesta condotta da certe autorità” della Cina continentale. Lo riferisce la società in una nota, avvalorando così l’ipotesi che il banchiere sia stato fermato dalle autorità di Pechino per essere interrogato. “Il Consiglio d’amministrazione desidera ribadire che l'attività e le operazioni del gruppo proseguono normalmente”, si legge nel messaggio dell’istituto, che non precisa se l’indagine sia condotta dalle forze dell'ordine o dalla Commissione centrale per l’ispezione disciplinare del Partito comunista. Il 16 febbraio China Reinassance aveva riferito di non essere in grado di contattare il banchiere e di non avere informazioni sui possibili motivi della scomparsa. (Cip)