Migranti: Med5, istituire meccanismo di solidarietà permanente e obbligatorio in Ue

- I Paesi del formato Med5 invocano l’istituzione di un meccanismo di solidarietà permanente e obbligatorio per alleggerire la pressione migratoria sulle nazioni più esposte al fenomeno. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno del Med5 (Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna), riunitisi oggi a La Valletta. “Prendiamo nota degli attuali sforzi della presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea finalizzati a discutere, nella prossima riunione del Consiglio Affari interni, dell’attuazione della tabella di marcia di Dublino, tenendo conto della situazione generale di pressione sugli Stati membri in prima linea, nonché dell’effettivo impegno dell’Ue alle frontiere esterne, anche per quanto riguarda le operazioni condotte da navi private”, affermano i ministri dell’Interno. “La solidarietà, anche attraverso una programmabile ricollocazione all’interno dell’UE, che dovrebbe anche riflettere la pressione derivante dagli arrivi irregolari, permetterà effettivamente l’alleggerimento e la condivisione degli oneri che gravano sugli Stati membri in prima linea, i quali attualmente sopportano pressioni sproporzionate. Invitiamo pertanto il Consiglio a intensificare gli sforzi verso l’istituzione di un meccanismo di solidarietà permanente e obbligatorio che tenga conto delle reali esigenze degli Stati membri in prima linea e garantisca che tali esigenze siano pienamente soddisfatte attraverso i contributi di solidarietà”, si legge nella dichiarazione. (Res)