© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onore all'agente Domenico Zorzino. Il suo è stato un meraviglioso gesto d'amore che non verrà dimenticato. Alla sua famiglia e ai vertici della Polizia le più sentite condoglianze". Lo afferma, in una nota, il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Com)