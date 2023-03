Business news: Nissan punta a elettrificare il 98 per cento delle vendite europee entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto giapponese Nissan Motor punta a elevare la quota di auto elettriche nel suo mix di vendite globali al 55 per cento entro il 2030, e addirittura al 98 per cento nel mercato europeo entro il 2026. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui Nissan ha rivisto al rialzo i propri obiettivi di transizione alla mobilità elettrica forte del nuovo assetto del partenariato con Renault, nel tentativo di far fronte alla concorrenza di Tesla e della cinese Byd. Entro l'anno fiscale 2030 Nissan punta a introdurre 27 modelli di auto elettrice e ibridi plug-in, inclusi 19 modelli full-electric. L'amministratore delegato di Nissan, Ashwani Gupta, ha dichiarato che l'Europa è diventata un "mercato core" del costruttore giapponese, dal momento che la sua profittabilità in quel mercato è aumentata con l'ingresso nel segmento dei veicoli di piccole dimensioni, portato in dote dall'alleanza con Renault. (Git)