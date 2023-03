Romania-Ucraina: ministero Trasporti Bucarest, da metà marzo misurazioni nel canale di Bastroe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania inizierà a metà marzo le misurazioni nel braccio Chilia e nel canale Bastroe sul Danubio, in seguito alle informazioni contraddittorie ricevute dall’Ucraina sul loro dragaggio oltre i limiti ammessi. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti romeno, dopo un incontro tra esperti delle due nazioni confinanti nel quale è stato stabilito che alle misurazioni assisteranno anche specialisti di Kiev. Il programma dei lavori sarà stabilito lunedì e le misurazioni proseguiranno per dieci giorni. L'Ucraina sostiene che i lavori eseguiti nel canale Bastroe siano regolari operazioni di manutenzione. Tuttavia, per Bucarest gli ucraini avrebbero scavato oltre i 3,5 metri di profondità consentita, con un impatto notevole sull'ecosistema del delta del Danubio, inserito nel patrimonio mondiale dell’Unesco. (Rob)