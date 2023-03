Auto: Rampelli (Fd'I), l'Europa leader e non gregaria, cambio di passo grazie all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aver fermato lo stop definitivo alle auto con motore a benzina o diesel, previsto tra dieci anni, scongiura lo smantellamento dell'industria italiana ed europea ma, soprattutto, dà un colpo secco alla prospettiva di un'Europa che si consegna alla Cina. I motori elettrici infatti si alimentano con materie prime possedute quasi esclusivamente dal gigante asiatico o dalle sue colonie. È quanto scrive sulla sua bacheca Facebook il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Abbiamo fatto fin troppi favori a Pechino, il più grave dei quali è stato consentire il suo ingresso nell'Organizzazione mondiale del commercio, il salotto buono dell'Occidente, nel 2001, senza chiedere di rinunciare alla dittatura comunista né alla concorrenza sleale. È stata la fermezza del governo Meloni che ha consentito di costruire un'alleanza tale da impedire ci fossero i voti per varare questa decisione suicida. Per non parlare dell'inquinamento che creerebbero i motori a batteria se fossero spalmati sull'intero pianeta e dei costi proibitivi delle auto elettriche. A fronte di altre tecnologie meno inquinanti e a garanzia sovranità che si possono sviluppare, come il biocarburante e l'idrogeno. L'Ue cambia passo grazie all'Italia", conclude. (Com)