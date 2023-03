Autonomia: Schlein, disegno Calderoli pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto felice di esserci, e continueremo ad essere come Partito democratico in tutti i luoghi dove è necessario stare a difesa della nostra Costituzione, così come la difenderemo rispetto a questo disegno pericoloso di Autonomia differenziata che Calderoli, forzando, sta portando avanti, scavalcando le Regioni ed il Parlamento". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del corteo a Firenze a difesa della scuola e della Costituzione, organizzato in seguito all’episodio di violenza avvenuto lo scorso 18 febbraio al liceo "Michelangiolo", nel capoluogo toscano.(Rin)