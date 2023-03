Libia: premier Dabaiba, non accetteremo mai il ritorno di un governo militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun militare dovrebbe candidarsi alle elezioni in Libia prima di dimettersi dal suo incarico e qualsiasi bozza di costituzione dovrebbe essere sottoposta a referendum popolare prima di entrare in vigore. Lo ha detto oggi a Misurata il capo del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, secondo quanto riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”. "Non accetteremo mai il ritorno di un governo militare. (…) Ogni soldato che vuole governare deve togliersi l'uniforme prima di partecipare alle elezioni”, ha detto Dabaiba, in quello che sembra essere un riferimento al generale Khalifa Haftar e ai suoi figli, Saddam e Belgacem, entrambi ufficiali dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) con quartier generale a Benegasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica. Il premier di Tripoli ha indicato la sua disponibilità a rinunciare all’incarico in vista delle elezioni, ma ad alcune condizioni difficilmente raggiungibile nel breve termine. “Giuro su Dio, sono pronto a dimettermi domani se le leggi elettorali saranno concordate e sei i libici voteranno una base costituzionale”, ha aggiunto Dabaiba. (Lit)