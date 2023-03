Firenze: Fratoianni (Avs), oggi una bella e meravigliosa piazza repubblicana e antifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non avevo dubbi, oggi per le vie di Firenze un'enorme straordinaria manifestazione repubblicana ed antifascista. Una bella e meravigliosa piazza che parla di un altro Paese, di un Paese che vuole liberarsi dalla crisi sociale, dalla crisi climatica, e da una crisi morale a cui questa pessima destra ci vuole condannare. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti in piazza Santa Croce, al termine della manifestazione antifascista dopo l'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo e l'intimidazione governativa alla preside del liceo Leonardo. "E da questa piazza - conclude Fratoianni - può partire una stagione nuova. E questo popolo ci dice che è l'ora di costruirla". (Com)