Veneto: Meloni su morte poliziotto, "ha sacrificato la sua vita cercando di salvare quella altrui"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Domenico Zorzino, agente di Polizia della questura di Padova, morto nel tentativo di salvare un automobilista finito in un fiume. "È stato ritrovato il corpo senza vita di Domenico Zorzino, agente di Polizia della questura di Padova. Mentre era fuori servizio, facendo jogging, Domenico ha notato una vettura finita in acqua e, senza pensarci un attimo, si è gettato, tentando con tutte le sue forze di salvare un anziano rimasto intrappolato. Purtroppo nessuno dei due ce l’ha fatta. Ci stringiamo alle famiglie delle due vittime e a tutta la Polizia di Stato. Onore a Domenico, che ha sacrificato la sua vita cercando di salvare quella altrui", scrive la premier in un post su Facebook. (Rin)