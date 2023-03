Migranti: Med5, prevenzione richiede collaborazione con Paesi di origine e transito, tra cui Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi di prevenzione della migrazione irregolare devono essere intrapresi in collaborazione con i Paesi di origine e di transito, compresa la Turchia, attraverso l’attuazione della dichiarazione congiunta del 2016. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno del Med5 (Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna), riunitisi oggi a La Valletta. “Siamo profondamente dispiaciuti per il recente tragico incidente avvenuto al largo delle coste della Calabria. Dobbiamo intensificare gli sforzi per prevenire la migrazione irregolare, al fine di evitare la perdita di vite umane in mare, nonché lo sfruttamento dei migranti da parte dei trafficanti”, si legge. (Res)