Farnesina: sottosegretario Tripodi partecipa a Conferenza Onu per i Paesi meno sviluppati di Doha

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Maria Tripodi, rappresenterà l’Italia alla quinta Conferenza delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati di Doha. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La Conferenza, cui parteciperanno delegazioni governative di oltre 150 Paesi, mira a rilanciare la solidarietà internazionale verso i Paesi meno sviluppati, favorendo la mobilitazione di risorse e l’adozione di misure per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. I lavori si articoleranno su sei aree prioritarie di intervento: contrasto alla povertà, investimenti in tecnologia e innovazione, riforme strutturali, rafforzamento del commercio internazionale dei paesi meno sviluppati, contrasto a cambiamenti climatici e degrado ambientale, mobilitazione della solidarietà internazionale. Verrà adottata inoltre la Dichiarazione politica di Doha, che rilancia la solidarietà internazionale verso i Paesi meno sviluppati. Il sottosegretario Tripodi prenderà inoltre parte all’evento “Flip the Script - from Potential to Prosperity” - l’iniziativa della campagna d’azione per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite volta ad accelerare i progressi verso il perseguimento dell’Agenda 2030 - nel corso del quale ribadirà l’impegno italiano verso la protezione e l’empowerment delle donne e dei giovani. È previsto infine un intenso programma di incontri bilaterali con i Paesi meno sviluppati, nel corso dei quali il sottosegretario ribadirà la solidarietà italiana e l’impegno ad assumere misure a favore dei Paesi che sono più indietro sulla strada dello sviluppo; promuoverà inoltre la candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030. (Com)