Migranti: Med5, Frontex destini maggiori risorse a sorveglianza rafforzata frontiere esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Frontex deve destinare maggiori risorse alla sorveglianza delle frontiere esterne dell’Ue. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno del Med5 (Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna), riunitisi oggi a La Valletta. “La sorveglianza rafforzata delle frontiere sia terrestri che marittime, anche attraverso la sorveglianza aerea pre-frontiera è una componente essenziale della lotta degli Stati membri e dell’Unione europea contro il traffico di migranti ed altre attività simili, così come per la prevenzione degli attraversamenti illegali delle frontiere, il che richiede il sostegno di Frontex agli Stati membri alle frontiere esterne”, si legge. “Riteniamo che Frontex debba destinare maggiori risorse a questa missione, inclusa la sorveglianza delle acque internazionali. Più in generale, ribadiamo - in linea con le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 9 febbraio 2023 - che debbano essere messi a disposizione ingenti fondi e mezzi dell’Ue per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di protezione delle frontiere, così come delle infrastrutture, dei mezzi di sorveglianza e delle attrezzature”, afferma la dichiarazione. (Res)