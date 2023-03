Prato: Azzurro donna lancia "Dieci (più due) ragazze per noi, donne pratesi", c'è anche Erica Mazzetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci storie di donne: donne impegnate nella cultura e nelle arti, nell'imprenditoria, nella politica, nel Terzo settore. Donne protagoniste. Per celebrare l'8 marzo e per riflettere su quello che è un contributo essenziale alla vita della città di Prato - si legge in una nota - Azzurro donna, grazie a Rita Pieri, responsabile regionale del movimento che promuove e valorizza la partecipazione della donna e ne approfondisce le problematiche ma anche le eccellenze, e Marianna Baldi, responsabile provinciale, organizza venerdì 10 marzo, alle ore 18, presso la ex Chiesa di San Giovanni una serata dedicata al super-potere delle donne. Le ospiti, intervistate da Giulia Ghizzani, sono: Maria Paola Bini, Madre Paola Collotto, Alessandra Coppini, Qiuxiu Hua, Beatrice Magnolfi, Erica Mazzetti, Francesca Ranaldi, Fabia Romagnoli, Giovannella Pitigliani, Daniela Toccafondi, Diana Toccafondi, Elvira Trentini. È previsto un intervento anche dell'assessore all'Istruzione pubblica, Pari opportunità e Memoria, Ilaria Santi. (Com)