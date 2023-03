Cina: al via le due sessioni, parlamento prepara legge contro sanzioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno iniziato a mettere mano a una legislazione in grado di attenuare gli effetti di una nuova ondata di sanzioni internazionali. Lo ha detto Wang Chao, portavoce dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), nel momento in cui Stati Uniti ed alleati minacciano una nuova stretta su Pechino nel caso dovesse prestar collaborazione militare alla Russia. "Alcuni Paesi continuano ad applicare a le leggi nazionali a livello extraterritoriale, in violazione del diritto internazionale, con l'obiettivo di colpire entità e personalità straniere, in servizio dei propri interessi", ha detto Wang citato dal "South China Morning Post". "Simili atti di bullismo sono ampiamente criticati dalla comunità internazionale" e la Cina "si oppone fermamente a tali pratiche", ha detto il portavoce del massimo organo legislativo cinese che da domani inizia la sessione ordinaria. (segue) (Cip)