Cina: al via le due sessioni, parlamento prepara legge contro sanzioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge cui si sta lavorando, parte di una più ampia revisione delle linee strategiche di politica estera, dovrà contenere i principi "per contrastare e respingere queste misure. Gli interessi fondamentali della Cina non possono essere violati", ha insistito Wang. Il Dipartimento del Tesoro Usa ha già emesso provvedimenti restrittivi nei confronti di aziende cinesi accusate per i loro legami con la Russia, per aver aiutato l'Iran a ottenere il petrolio interdetto da precedenti sanzioni, o come misura di supporto alle minoranze etniche finite nel mirino di Pechino. Quella dell'Anp è una delle due "sessioni", con cui la Cina, entro la metà di marzo fornirà indicazioni importanti sul suo prossimo futuro e sui suoi piani politici, economici, militari, commerciali, diplomatici e ambientali. L'altra sessione è quella del Comitato nazionale della Conferenza politica consultiva (Cppcc). (Cip)