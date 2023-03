Milano: Calderoli, striscione davanti al Carducci segnale inquietante, solidarietà a Meloni e Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un segnale grave e inquietante che davanti al liceo Carducci di Milano sia stato esposto uno striscione con la "A" simboleggiante l’anarchia e con le sagome del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù e con due croci sugli occhi. Mi aspetto una presa di distanza e una condanna unanime di fronte a queste minacce e spero che tutti i partiti esprimano la propria solidarietà e vicinanza al premier e al ministro esattamente come sto facendo io". Lo dichiara in una nota Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Com)