Ucraina: Arabia Saudita invia terzo aereo con 30 tonnellate di aiuti

- Un aereo saudita con a bordo 30 tonnellate di aiuti destinati all'Ucraina ha lasciato Riad quest'oggi per atterrare all'aeroporto di Rzeszow, in Polonia, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale della stampa saudita "Spa". L'aereo trasporta assistenza umanitaria che comprende oggetti di rifugio, generatori di energia e forniture mediche. Dalla Polonia, dove ieri sono giunti altri due aerei sauditi con 168 tonnellate di aiuti, il materiale saudita verrà quindi inviato in Ucraina via terra. Il mese scorso, l'Arabia Saudita ha firmato un accordo e un memorandum di intese con l'Ucraina, fornendo al Paese devastato dalla guerra 400 milioni in aiuti umanitari durante una visita di una delegazione di alto livello saudita a Kiev, secondo quanto afferma l'emittente televisiva panaraba saudita "Al Arabiya". (Res)