Veneto: Fontana, profondo cordoglio per morte Zorzino

- "Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la morte dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Domenico Zorzino, che ha eroicamente sacrificato la propria vita per tentare di salvare un automobilista precipitato con il proprio automezzo in un corso d'acqua. Rivolgo l'espressione della mia solidarietà e vicinanza al capo della Polizia di Stato e sentite condoglianze alla famiglia". Lo dichiara in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Com)