Migranti: Med5, rafforzare percorsi legali per ridurre migrazione irregolare

- Occorre rafforzare i percorsi della migrazione legale per ridurre quella irregolare. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno del Med5 (Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna), riunitisi oggi a La Valletta. “Nell’ambito dei nostri sforzi per affrontare le cause profonde della migrazione e per istituire partenariati globali e a lungo termine con i Paesi terzi, dovremmo rafforzare i percorsi legali come mezzo per ridurre la migrazione irregolare e promuovere canali di migrazione regolari, ordinati e sicuri a vantaggio di tutte le parti coinvolte”, si legge nella dichiarazione. (Res)