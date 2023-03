Migranti: Med5, riserve su procedure di frontiera obbligatorie, alcuni Stati decidano da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del Med5 hanno manifestato riserve sull’introduzione di procedure di frontiera obbligatorie. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno del Med5 (Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna), riunitisi oggi a La Valletta. “Le frontiere marittime e terrestri pongono sfide diverse. In questo contesto, ribadiamo le nostre riserve in relazione all’introduzione di procedure di frontiera obbligatorie. Gli Stati membri che subiscono continue pressioni migratorie irregolari, sia terrestri che marittime, dovrebbero essere in grado di decidere in merito all’applicazione di tali procedure sulla base delle proprie capacità e della prospettiva di rimpatri”, si legge nella dichiarazione. (Res)