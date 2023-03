Veneto: capigruppo M5s, sacrificio Zorzino esempio dedizione e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente addolorati per la morte del poliziotto Domenico Zorzino, e desideriamo esprimere le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi. Il suo sacrificio, mentre era fuori servizio, nel tentativo di salvare un'automobilista finito in acqua, rappresenta un esempio di dedizione di coraggio che non saranno dimenticati". Lo affermano, in una nota, i capigruppo del Movimento cinque stelle di Senato e Camera, Barbara Floridia e Francesco Silvestri. (Com)