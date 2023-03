Governo: Meloni rafforza i rapporti con India e rilancia le relazioni con gli Emirati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed bin Zayed e Meloni hanno poi “espresso l'aspirazione a lavorare congiuntamente per accelerare il ritmo di sviluppo delle relazioni bilaterali e costruire su quanto realizzato negli ultimi anni”, riferisce ancora l’agenzia emiratina. L'incontro ha riguardato anche la Conferenza degli Stati parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 28) che gli Emirati Arabi Uniti ospitano quest'anno. “Attendo con impazienza una partecipazione italiana, attiva e influente, alla Cop28, soprattutto perché l'Italia ha un grande interesse per la questione del cambiamento climatico e cerca di raggiungere la neutralità climatica nel 2050: la stessa data fissata degli Emirati per raggiungere questo obiettivo”. (segue) (Res)