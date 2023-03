Governo: Meloni rafforza i rapporti con India e rilancia le relazioni con gli Emirati (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’incontro Meloni e Mohamed bin Zayed, infine, sono state adottate due dichiarazioni di intenti e raggiunto un accordo di cooperazione fra Eni e Adnoc. Una dichiarazione d’intenti sul ‘partenariato strategico’ per definire le linee d’azione su cui si muoveranno i rapporti per il prossimo futuro. La dichiarazione è stata firmata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sceicco Abdallah bin Zayed Al Nahyan Abdallah. Una dichiarazione riguarda la cooperazione rafforzata nell’ambito della Cop28: la firma è di Tajani e di Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell'Industria e delle Tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti, direttore generale e amministratore delegato di Adnoc, presidente designato della COP28. L’ultimo accordo di cooperazione è stato siglato fra Eni e Adnoc e coprirà molteplici ambiti della transizione energetica: è stato firmato da Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a da al Jaber. (Res)