Abruzzo: Regione e Camera commercio Chieti-Pescara a Tokyo per consolidare mercato

- Una fitta agenda di incontri tra Tokyo ed Osaka vedrà impegnata la delegazione abruzzese composta dall'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario, e dal presidente della Camera di commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever. Quattro le tematiche al centro degli incontri: l'avvio dei lavori propedeutici ad Expo Osaka 2025, il confronto diretto sulle dinamiche esistenti e future che interessano il settore Automotive, l'analisi del mercato giapponese del turismo per stimolare la conoscenza della nostra regione ed una articolata promozione del food&beverage abruzzese con trentotto aziende presenti a Tokyo in azione sinergica con il Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo. La missione si inserisce in un programma di sviluppo dell'internazionalizzazione voluto dalla Regione Abruzzo e curato dall'Agenzia di sviluppo in collaborazione con l'Agenzia Ice e Assocamerestero. "La collaborazione continua con gli enti regionali per rinforzare e consolidare il tessuto produttivo regionale rimane centrale nella nostra azione di governo", sottolinea D'Amario. Dopo l'esperienza di Dubai, riprendiamo il confronto con la Camera di Commercio in vista dell'esposizione Universale che si terrà nel 2025 a Osaka". "I mercati internazionali – ha commentato il presidente della Camera di Commercio, Gennaro – richiedono una attenta progettazione ed una particolare pianificazione ed il nostro ruolo in veste istituzionale è quello di favorire la crescita delle imprese della regione attraverso accordi ed alleanze nei Paesi di maggiore interesse, tra i quali il Giappone. (Com)