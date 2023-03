Milano: Bernini, gesto violento che alimenta clima di tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Lascia attoniti lo striscione apparso stamani al liceo classico Carducci di Milano che ritrae il Presidente Giorgia Meloni e il ministro Giuseppe Valditara a testa in giù. La violenza delle parole non ha meno peso di quella fisica e contribuisce ad alimentare un clima di tensione anche nelle scuole e nelle università che va assolutamente stemperato". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Agli studenti dico: non permettete a nessuno di strumentalizzarvi. I luoghi della formazione e della cultura vanno vissuti come spazi di libero confronto, di dialogo, di tolleranza e rispetto. Non esistono forme di violenza più tollerabili di altre. Spetta a noi tutti condannarla indistintamente e agire insieme in nome della democrazia e della libertà", ha aggiunto.(Com)