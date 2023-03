Difesa: “Tages-Anzeiger”, Rheinmetall vuole comprare i Leopard 1 svizzeri per fornirli all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società della difesa tedesca Rheinmetall vuole acquistare 96 carri armati Leopard 1 dall’azienda svizzera Ruag per fornirli all’Ucraina. Lo ha riferito il quotidiano svizzero “Tages-Anzeiger”. Si tratta di mezzi usati attualmente non in servizio, che la società della difesa elvetica ha acquistato nel 2016 in Italia e che vi si trovano ancora. Rheinmetall vuole renderli operativi e inviarli all’Ucraina, ma Ruag, che ha chiesto un parere al segretariato di Stato svizzero per gli Affari economici, ha ricevuto una risposta negativa, secondo quanto ha riferito il giornale. Un accordo è però ancora possibile e la questione dovrebbe essere discussa dal Consiglio federale elvetico, sebbene manchi una data precisa. (segue) (Geb)