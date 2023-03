Difesa: “Tages-Anzeiger”, Rheinmetall vuole comprare i Leopard 1 svizzeri per fornirli all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In precedenza, il quotidiano svizzero "Blick" ha reso noto che la Germania ha chiesto alla Svizzera di vendergli alcuni dei suoi carri armati Leopard 2 attualmente fuori servizio. Tale accordo potrebbe consentire alla Germania e ad altri Paesi di aumentare gli aiuti militari destinati all'Ucraina. Germania, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia sono tra i Paesi che hanno annunciato l'invio di carri armati Leopard per aiutare l'Ucraina a difendersi dagli attacchi russi. Secondo "Blick", il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, e il ministro dell'Economia, Robert Habeck, hanno informato la ministra della Difesa svizzera, Viola Amherd, di tale richiesta in una lettera del 23 febbraio. (Geb)