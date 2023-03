Tunisia: leader sindacati Taboubi, “questo non è un Paese per tiranni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Tunisi la manifestazione indetta dall’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) per protestare contro le politiche del governo e in particolare contro il presidente della Repubblica, Kais Saied. Un numero compreso fra 3.000 e 10.000 persone, a seconda delle fonti, ha risposto alla chiamata indetta dalla principale organizzazione dei lavoratori tunisina, che conta circa 850 mila iscritti, per protestare contro i presunti attacchi alle libertà sindacali e alle libertà individuali da parte delle autorità, alla luce del deterioramento senza precedenti delle condizioni economiche e di vita dei tunisini. Parlando alla folla davanti alla sede del sindacato, il segretario generale dell’Ugtt, Noureddine Taboubi, ha dichiarato che “il dispotismo e la repressione non hanno posto in Tunisia", riferendosi alle disposizioni eccezionali adottate dal presidente Saied che ha posto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario sempre più nelle sue mani. “Noi siamo sostenitori della protesta pacifica e civile, la nostra unica arma è l'argomentazione. Non siamo fautori della violenza e del terrorismo”, ha detto ancora il leader dell’Ugtt. (segue) (Tut)