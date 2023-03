Tunisia: leader sindacati Taboubi, “questo non è un Paese per tiranni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente sindacale ha accusato il governo di aver manipolato i verbali di un accordo firmato nel novembre 2022 sull'aumento salariale del 5 per cento a favore dei lavoratori pubblici, aumento che era stato deciso in molti altri Paesi per migliorare il potere d'acquisto dei cittadini dopo il forte aumento dei prezzi seguito alla guerra russo-ucraina. “Ma il governo non ha voluto applicare questo accordo”, ha detto Taboubi, spiegando che questi continui cambi di direzione miniano la credibilità dello Stato nei negoziati con i donatori internazionali. Taboubi non ha poi mancato di evocare la presunta ondata di razzismo contro gli africani subsahariani di cui la Tunisia è teatro da diverse settimane: "La Tunisia è un Paese di tolleranza e non di segregazione razziale", ha detto il capo dell’Ugtt, ricordando che l’Unione "ha sempre sollecitato altri sindacati di tutto il mondo a difesa degli emigrati tunisini nei rispettivi Paesi e difende, da parte sua, anche i diritti degli immigrati legalmente residenti in Tunisia”. (segue) (Tut)