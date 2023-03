Tunisia: leader sindacati Taboubi, “questo non è un Paese per tiranni” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Tunisia è scossa dai cambiamenti geopolitici ed è percepita nel mondo come un Paese mendicante di finanziamenti e aiuti”, ha detto il leader sindacale, invitando a “rafforzare l’unità nazionale riunendo tutte le organizzazioni della società civile e forze democratiche intorno a un tavolo di dialogo nazionale”. Il riferimento è all'iniziativa di dialogo avviata dall'Ugtt e da altre tre organizzazioni nazionali (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tunisino, Lega tunisina per la difesa dei diritti umani e Forum tunisino per i diritti economici e sociali) per sviluppare una road map per far uscire il Paese dalla crisi. Proposta però bocciata in tronco dal presidente Saied: “Questa iniziativa ha sollevato un clamore generale, come se fosse un crimine, mentre il suo scopo è salvare il Paese”, ha concluso Taboubi, invitando i sindacalisti a non rispondere alle “provocazioni” da qualunque parte esse provengano. (segue) (Tut)