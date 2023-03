Tunisia: leader sindacati Taboubi, “questo non è un Paese per tiranni” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimostrazione di oggi si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni tra l’Ugtt da un lato, la presidenza della Repubblica e il governo dall’altro. L'organizzazione sindacale accusa le autorità al potere di voler revocare i sussidi sui prodotti di base, vendere le istituzioni del settore pubblico in attuazione delle condizioni del Fondo monetario internazionale e reprimere ogni forma di dissenso con una campagna di arresti mirati. Intanto, il Fronte di salvezza nazionale, l'alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica, inclusi gli islamisti di Ennahda, si prepara a scendere in piazza domani, 5 febbraio, nonostante il governatore di Tunisi non abbia concesso il permesso per la manifestazione contro la compagna di arresti in corso dei leader dell'opposizione. (Tut)