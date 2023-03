Migranti: Gasparri (FI), bene Meloni contro sciacalli, basta speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha fatto bene la Meloni a replicare con chiarezza e fermezza agli sciacalli, politici e non, che speculano sulla tragedia di Cutro in modo cinico. Sono loro che usano linguaggi disumani, chi in discorsi, chi in articoli. Frontex non ha segnalato situazioni di pericolo. Guardia di finanza e Guardia costiera hanno fatto il loro dovere. E i carabinieri di Cutro si sono gettati in mare con generosità eroica. La Meloni dice quello che ha detto a nome del governo più volte il ministro Piantedosi: vanno bloccate le partenze illegali, bisogna combattere i trafficanti stragisti. Basta speculazioni. Vale anche per qualche amministratore che cerca la ribalta. La linea resta la stessa: la solidarietà possibile, la sicurezza necessaria". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)