Firenze: Schlein, messaggio piazza è chiaro, metodi squadristi non passeranno

- "Il messaggio di oggi da questa piazza è chiaro: quei metodi violenti non passeranno, quei metodi squadristi non passeranno, troveranno questo cordone di solidarietà umana a difesa della scuola come presidio di cultura antifascista, come primo grande luogo di emancipazione sociale, di contrasto ad ogni forma di diseguaglianza, di contrasto alla povertà educativa. E' una scuola molto diversa da quella che ha in testa il governo di Giorgia Meloni". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine del corteo a Firenze a difesa della scuola e della Costituzione, organizzato in seguito all’episodio di violenza avvenuto lo scorso 18 febbraio al liceo "Michelangiolo", nel capoluogo toscano. (Rin)